Юные блогеры, которые спровоцировали в сети скандал своими отношениями, 8-летняя Мила Маханец и 13-летний Паша Пай смогли восстановить свои страницы в социальной сети Instagram.

Мила восстановила свой профиль в социальной сети и создала новый аккаунт, в котором, по ее словам, будут фотографии и видео со школы.

— Жизнь продолжается и, несмотря на события, которые сейчас разворачиваются вокруг нас, мы стараемся не терять позитив, — пишет на своей странице 8-летняя блогерша.

8-летняя украинка опубликовала в Stories совместное фото с 13-летним блогером Пашей и сообщила, что он тоже вернулся в социальную сеть.

Девочка на своей новой странице рассказала, что будет учиться в новой школе, а сейчас получает знания в домашних условиях. В новом аккаунте отключили комментарии.

Роман юных блогеров

Недавно из социальной сети Instagram удалили страницы 8-летней Милы Маханец и 13-летнего Паши Пая, которые спровоцировали скандал в сети своими отношениями.

Не ясна причина, а также кто именно удалил аккаунты. Страницы в социальной сети потенциально могли удалить несколько человек — юные блогеры, их родители или модераторы Instagram.

Общественность бурно обсуждает историю любви между 8-летней Милой и 13-летним Пашей. Некоторые отмечают, что отношения в детском возрасте еще слишком рано начинать, а полиция даже открыла уголовное дело. Мама Дарьи Маханец опровергает слухи о сексуализации отношений детей, а также отмечает, что они просто дружат.