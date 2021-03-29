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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Софія Зінов'єва |

Банки согласились обсудить снижение межбанковских комиссий — НБУ

Банки и платежные системы Украины выразили готовность постепенно снижать межбанковские комиссии.

банк гроші

Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан и добавил, что НБУ против вмешательства в рыночную ситуацию и законодательного регулирования ситуации.

— Регулировать то, что должно регулироваться рыночными методами, очень опасно, — отметил Шабан.

По мнению заместителя, это может иметь негативные последствия для развития платежного и безналичных расчетов.

По его словам, Нацбанк хочет получить право отслеживать размер комиссий на оплату карточками и планирует публиковать эту информацию.

Тариф за расчеты картой

В Украине тариф за расчеты банковской карточкой в ​​шесть раз выше, чем в Европе.

Таким образом, каждый раз расплачиваясь карточкой, украинцы дотируют банковский сектор.

Сейчас комиссия для бизнес-учреждений Украины составляет в среднем 2% от цены товара или услуги, что очень вредит развитию всего украинского бизнеса.

Источник: НБУ

Фото: Depositphotos

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