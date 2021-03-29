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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Будет не один: Аристов спрогнозировал, когда введут локдауны в Украине

Вскоре в Украине введут общенациональный локдаун, поскольку количество больных будет расти. Такое заявление озвучил иммунолог Вадим Аристов в эфире программы Реальная политика с Евгением Киселевым на канале Украина 24.

Будет не один: Аристов спрогнозировал, когда введут локдауны в Украине

По его словам, Украину ожидает несколько локдаунов. Если в ближайшее время власть введет жесткий карантин во всех регионах хотя бы на три недели, это поможет сдержать распространение болезни.

— Только отменят локдаун — все начнет идти в гору, но с повышением температуры и влажности нам будет немного легче.

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Кроме того, Арестович прогнозирует значительный рост заболеваемости осенью. По его мнению, тогда снова украинцам стоит ожидать локдауна.

— Осенью у нас будет сумасшедшая заболеваемость, и, скорее всего, новый локдаун, дальше зимой.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 29 марта в Украине зафиксировано 1 652 409 случаев коронавируса. За сутки заболели 8 346 человек, более трех тыс. госпитализировали в больницы.

Сейчас 10 областей и Киев — в красной зоне карантина, в желтой зоне только Херсонская область, а остальные попали в оранжевую.

Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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