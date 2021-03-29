Для въезда в Украину отрицательный ПЦР-тест на коронавирус должны иметь все иностранцы, независимо от возраста или наличия документов о вакцинации.

Об этом заявил глава управления организации пограничного контроля Юрий Лысюк во время онлайн-брифинга.

– Теперь для пересечения границы иностранцам нужен не только полис страхования, но и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до въезда, – сказал он.

Руководитель управления подчеркнул, что без теста или страхового полиса людей не пропустят через государственную границу и будут возвращать обратно.

По его словам, постановлением Кабмина по противоэпидемическим мерам предусмотрено, что отрицательный результат ПЦР-теста должны иметь все иностранцы.

Однако исключение составляют:

иностранцы и лица без гражданства, имеющие право на жительство в Украине;

беженцы;

работники иностранных консульских учреждений;

представители международных миссий и организаций, аккредитированные в Украине, и члены их семей;

водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих перевозки;

члены экипажа воздушных, морских и речных судов, члены локомотивных бригад;

военнослужащие вооруженных сил государств, которые являются членами НАТО, и стран-участниц программы НАТО Партнерство ради мира, которые участвуют в подготовке подразделений ВСУ.

В то же время Лысюк отметил, что в постановлении не уточняется возраст иностранцев, которые должны показать отрицательный результат ПЦР-теста.

Поэтому в Госпогранслужбе объясняют, что отрицательный тест должны предоставлять все иностранцы. Но эту норму предлагают не применять в отношении детей до 12 лет.

22 марта Кабмин обязал всех людей, которые прибыли в Украину, иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, проведенный за 72 часа до момента пересечения границы.

Однако для отдельных категорий людей новые правила не действуют, в частности лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины.