Физлица-предприниматели при выходе на пенсию смогут рассчитывать лишь на минимальные выплаты при условии, что у них есть стаж.

Об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная. Такую позицию она объяснила тем, что большинство ФЛП платят взносы с минимальной зарплаты.

— Большинство ФЛП платят взносы с минимальной зарплаты, поэтому могут рассчитывать только на минимальную пенсию. Опять же, если есть стаж. С одной стороны, никто не хочет идти на низкие пенсии, с другой — ФЛП платят минимум, просто покупая таким образом себе стаж, — отметила она.

По мнению Марины Лазебной, пенсионная накопительная система должна быть обязательной для физлиц-предпринимателей. Но в законопроекте, над которым работает Минсоцполитики, пока ФЛП предлагают добровольно участвовать в обязательном накопительном уровне.

Когда вырастет средняя пенсия в Украине

Марина Лазебная убеждена, что средняя пенсия в Украине вырастет до 7 тыс. грн, когда заработает накопительная система.

Она отметила, что даже при сегодняшних минимальных доходах каждый смог бы получать такие выплаты из двух источников — солидарного и накопительного уровней.

Сейчас в Украине действует солидарная система. Она предусматривает, что пенсионеры получат випалты за счет работников, которые платят социальные взносы.