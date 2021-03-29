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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

ФЛП смогут рассчитывать только на минимальные выплаты при выходе на пенсию — Лазебная

Физлица-предприниматели при выходе на пенсию смогут рассчитывать лишь на минимальные выплаты при условии, что у них есть стаж.

пенсія пенсіонери

Об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная. Такую позицию она объяснила тем, что большинство ФЛП платят взносы с минимальной зарплаты.

— Большинство ФЛП платят взносы с минимальной зарплаты, поэтому могут рассчитывать только на минимальную пенсию. Опять же, если есть стаж. С одной стороны, никто не хочет идти на низкие пенсии, с другой — ФЛП платят минимум, просто покупая таким образом себе стаж, — отметила она.

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По мнению Марины Лазебной, пенсионная накопительная система должна быть обязательной для физлиц-предпринимателей. Но в законопроекте, над которым работает Минсоцполитики, пока ФЛП предлагают добровольно участвовать в обязательном накопительном уровне.

Когда вырастет средняя пенсия в Украине

Марина Лазебная убеждена, что средняя пенсия в Украине вырастет до 7 тыс. грн, когда заработает накопительная система.

Она отметила, что даже при сегодняшних минимальных доходах каждый смог бы получать такие выплаты из двух источников — солидарного и накопительного уровней.

Сейчас в Украине действует солидарная система. Она предусматривает, что пенсионеры получат випалты за счет работников, которые платят социальные взносы.

Источник: РБК-Украина

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