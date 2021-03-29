PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

402 случая за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на утро 29 марта в Киеве за сутки обнаружили 402 новых случая коронавируса. Всего в столице Украины заболели 159 769 человек.

коронавірус у світі

За сутки от осложнений Covid-19 умерли 25 человек, за весь период пандемии — 3 336. В то же время побороть болезнь удалось 105 118 киевлянинам, за сутки — 217.

Заболели:

  • 228 женщин в возрасте от 19 до 89 лет
  • 154 мужчины в возрасте от 18 до 96 лет
  • 10 девочек от 11 месяцев до 17 лет и 10 мальчиков от 3 до 17 лет

В больницы столицы госпитализировали 441 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (181), Дарницком (62) и Оболонском (55).

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

    • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
    • соблюдать дистанцию в людных местах;
    • не трогать лицо руками;
    • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
    • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка