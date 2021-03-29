По состоянию на утро 29 марта в Киеве за сутки обнаружили 402 новых случая коронавируса. Всего в столице Украины заболели 159 769 человек.
За сутки от осложнений Covid-19 умерли 25 человек, за весь период пандемии — 3 336. В то же время побороть болезнь удалось 105 118 киевлянинам, за сутки — 217.
Заболели:
- 228 женщин в возрасте от 19 до 89 лет
- 154 мужчины в возрасте от 18 до 96 лет
- 10 девочек от 11 месяцев до 17 лет и 10 мальчиков от 3 до 17 лет
В больницы столицы госпитализировали 441 человека.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (181), Дарницком (62) и Оболонском (55).
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
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- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.