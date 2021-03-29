Пограничники Измаильского и Сумского отрядов обнаружили поддельные ПЦР-тесты.

В паромном пункте пропуска Орловка правоохранители обнаружили сразу восемь таких документов. Их предоставили граждане Украины, которые возвращались домой на микроавтобусе Volkswagen.

Подробно исследовав документы, пограничники установили, что печати и подписи на бланках тестов изготовлены с помощью струйного принтера.

В Сумской области поддельную справку о прохождении ПЦР-тестирования на Covid-19 предъявил 40-летний гражданин Молдовы.

Иностранец следовал из РФ в Украину через пункт пропуска Бачевск.

Мужчина признался, что тестирование не проходил, а справку приобрел у неизвестных лиц за 3 тыс. российских рублей.

Пограничники отказали гражданину Молдовы в пропуске и запретили въезд в Украину на три года.

О всех девяти фактах подделки документов сообщено в Нацполицию.







Купили по 3 тыс. рублей: пограничники задержали иностранцев с поддельными ПЦР-тестами / 2 фотографии

Два автобуса работников с фальшивыми справками

28 марта на молдавской границе в пункте пропуска Кривая обнаружили два автобуса работников с фальшивыми справками.

Все 75 нарушителей имеют молдавское гражданство и направлялись на работу в Польшу.

Только один человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщил, что получил документ по почте, заплатив за него 200 леев человеку, которого не знает.