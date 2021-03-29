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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Большинству до 39 лет: сколько украинцев записались на вакцинацию

По состоянию вечер 28 марта 362 895 украинцев записались в лист ожидания вакцинации от коронавируса. Больше всего желающих получить прививки оказалось в возрастной категории 21-39 лет.

Большинству до 39 лет: сколько украинцев записались на вакцинацию

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер на брифинге 29 марта.

По его словам, меньше записей на вакцинацию от людей старше 80 лет — только 280. В то же время лидером по количеству желающих стал Киев — 109 276 жителей города зарегистрировались в системе, чтобы вакцинироваться.

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Вакцинация в Украине

В Украине продолжается второй этап вакцинации, на котором прививки делают семейным врачам, социальным работникам и людям старше 80 лет.

По состоянию на 29 марта 198 465 украинцев вакцинировались от коронавируса, за сутки — 1 585 человек.

В течение недели прививки сделали 87 440 желающим. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.

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