Полуголые модели и никакой дистанции: в Херсоне депутат устроил частную вечеринку

В Херсоне депутат областного совета Александр Книга устроил частную вечеринку для чиновников.

Среди главных гостей — мэр Херсона Игорь Колыхаев, председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь с женой, известные депутаты и бизнесмены города.

На видео, которые через Instagram распространяли сами гости вечеринки, заметно, что на мероприятии никто не придерживался никаких карантинных ограничений, предусмотренных адаптивным карантином.

Кроме праздничной части мероприятия, ведущие провели благотворительный аукцион, на котором продавались картины и право сыграть в спектакле.

Но самым ярким, по мнению пользователей соцсетей, стало выступление моделей, которые позировали перед чиновниками и депутатами в полуобнаженном виде.

Зрелище сопровождалось классической музыкой.

Скандальный концерт Винника в Броварах

Украинский певец Олег Винник прокомментировал ситуацию с его концертом в Броварах 7 марта, когда большинство зрителей не придерживались карантинных ограничений.

В своих соцсетях он обнародовал серию фото, где якобы видно соблюдение всех норм, связанных с карантином.

По словам певца, организаторы обеспечили 50% заполненности зала, отсутствие фан-зон и сохранения социальной дистанции.

Однако в сети остались фото поклонников, которые стояли толпой возле сцены и были без масок.

Источник: Мост