Курс валют НБУ на 29 марта 2021 в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на 29 марта.

Курс доллара установлен 27,97 грн/$.

Официальный курс евро 32,95 грн/€. Это на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс валют НБУ на 29 марта 2021

$1 — 27,9679 грн;

€1 — 32,9532 грн;

1 польский злотый — 7,0913 грн;

10 российских рублей — 3,6828 грн.

Как изменится курс доллара к концу года

Финансовые аналитики прогнозируют укрепление гривны летом 2021 года. Стоимость американской валюты будет колебаться в пределах 50 коп. — 2 грн от уровня 28 грн.

Кроме того, на цену не будет влиять биткоин. Более подробно, каким будет курс доллара в Украине до конца 2021, читайте в материале Фактов ICTV.