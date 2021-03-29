Курс валют НБУ на 29 марта 2021 в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на 29 марта.
Курс доллара установлен 27,97 грн/$.
Официальный курс евро 32,95 грн/€. Это на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Курс валют НБУ на 29 марта 2021
- $1 — 27,9679 грн;
- €1 — 32,9532 грн;
- 1 польский злотый — 7,0913 грн;
- 10 российских рублей — 3,6828 грн.
Как изменится курс доллара к концу года
Финансовые аналитики прогнозируют укрепление гривны летом 2021 года. Стоимость американской валюты будет колебаться в пределах 50 коп. — 2 грн от уровня 28 грн.
Кроме того, на цену не будет влиять биткоин. Более подробно, каким будет курс доллара в Украине до конца 2021, читайте в материале Фактов ICTV.