Пик заболеваемости впереди: когда в Украине будет коллективный иммунитет от Covid-19

Основным показателем пика распространения коронавируса в Украине является количество госпитализаций в сутки.

Об этом заявила кардиолог Екатерина Амосова. По ее словам, по состоянию на конец марта Украина еще не достигла пика заболеваемости Covid-19.

Это касается и по статистике госпитализации, и по количеству летальных исходов.

— Основным показателем является не количество выявленных случаев, которая занижена, а именно количество госпитализаций. Выше 5 тыс. госпитализаций в сутки — это абсолютный рекорд. По количеству госпитализированных пациентов на миллион населения с подтвержденным Covid-19 Украина на третьем месте в Европе после Болгарии и Венгрии, и это еще мы не достигли пика, — сказала она.

Отдельно врач рассказала о формировании коллективного иммунитета против коронавируса.

По подсчетам Екатерины Амосовой, в Украине его стоит ожидать летом 2021 года, но ценой многих летальных случаев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на понедельник, 29 марта, коронавирус в Украине подтвердился еще у 8 346 человек. Было проведено 39,7 тыс. тестирований.

Общее количество случаев составляет 1 652 409.

За минувшие сутки от Covid-осложнений умерло 178 пациентов, выздоровели — 2 875.

С тяжелой формой коронавируса за вчерашний день госпитализировали 3 129 пациентов.