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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Льготы на проезд будут выдавать наличными: Минсоцполитики готовит законопроект

Льготы на проезд для украинцев могут монетизировать. Соответствующий механизм Министерство социальной политики планирует предложить местной власти.

карантин, київ, транспорт, коронавірус, автобус, тролейбус

Об этом рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.

Предполагается, что местные власти своими решениями определят формы предоставления льгот на проезд, в том числе в монетизированном виде.

— Необходимо побудить местные власти внедрять средства учета фактически предоставленных льгот. Есть 2,4 миллиона человек, которые имеют льготный проезд согласно законодательству. Мы за то, чтобы эти льготы оставались, — рассказала Лазебная.

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В министерстве считают необходимым договариваться по этому вопросу с председателями общин.

— Мы работаем с Ассоциацией городов Украины, они поддерживают такую ​​повестку дня, но все равно вопрос пока идет трудно, — добавила Лазебная.

В феврале Кабмин подготовил новый порядок монетизации льготного проезда. Льготы на оплату проезда во всех видах транспорта хотят предоставлять в наличной форме в случае принятия такого решения местными органами власти.

Источник: РБК-Украина

Фото: Depositphotos

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