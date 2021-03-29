Участнику акции протеста под Офисом президента Роману Ратушному избрали меру пресечения. Его отправили под круглосуточный домашний арест до 24 мая.

Согласно решению Печерского райсуда Киева, Роман Ратушный должен носить электронный браслет. Некоторые народные депутаты и знакомые активиста были готовы взять его на поруки, но судья им отказала.

Роман Ратушный — руководитель общественной организации Защитим Протасов Яр. Его подозревают в хулиганстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества во время акции протеста под Офисом президента 20 марта. Ему грозит до десяти лет заключения.

Протесты под ОП

Протесты под Офисом президента прошли 20 марта. Его участники вышли, чтобы поддержать активиста Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам лишения свободы.

Некоторые митингующие начали бросать шумовые гранаты, красной краской нанесли различные надписи на фасад здания Офиса президента и разбили окна.

Полиция уже открыла два уголовных производства о хулиганстве с применением оружия, а также об умышленном повреждении имущества. 24 марта еще одного участника протестов в поддержку Сергея Стерненка Е вгения Строканя отправили под домашний арест.

Источник: Ґрати

Фото: Роман Ратушный