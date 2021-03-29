Похоже, что новое обострение на Востоке Украины было неизбежным. С начала марта по всей линии фронта активно кружили российские разведывательные беспилотники Орлан и Гранат.

26 марта вблизи населенного пункта Шумы в результате прицельного вражеского обстрела из запрещенных Минском минометов погибли четверо и ранены двое горных пехотинцев Вооруженных сил Украины. Подразделения ООС открывали огонь в ответ.

Активизация вражеских войск на Востоке происходит на фоне данных украинской разведки о пополнении обоих армейских корпусов России в ОРДЛО.

Между тем на Западе под влиянием новой американской администрации продолжается переоценка российской угрозы.

В Брюсселе впервые за все время пандемии состоялась очная встреча глав МИД государств-членов НАТО. Союзники обсуждали стратегию альянса к 2030 году — в том числе, место Украины в ней.

После прихода к власти в США Джо Байдена специалисты ожидают большей системности в действиях НАТО в регионе. Например, создание Черноморского командования для постоянного базирования сил альянса в акватории.

На брюссельском раунде Россию определили, как приоритетную угрозу безопасности НАТО. На фоне роста геополитической напряженности между Западом и Россией разгорелась так называемая война военных учений, в частности, в Черноморье.

Ударная авианосная группа США во главе с авианосцем Дуайт Эйзенхауэр направлялась на Ближний восток на ротацию, но военно-политическое руководство Америки вдруг изменило планы.

Эйзенхауэр задержался в восточном Средиземноморье. Два ракетных судна группы, крейсер Монтерей и эсминец Томас Гаднер с ракетами Томагавк на борту, пошли в Черное море для участия в учениях НАТО Морской щит-21.

В учениях принимают участие корабли и авиация восьми стран альянса. Среди них едва ли не впервые в черноморской акватории оказались четыре ударные корабли НАТО.

Ракетный крейсер Монтерей прославился в 2018 году, когда выпускал томагавки по военным объектам Асада в Сирии. А эсминец Томас Гаднер способен нести на борту более 70 крылатых ракет.

Увеличение внимания НАТО к региону эксперты напрямую связывают с действиями России. Очевидцы заметили масштабные колонны российской военной техники. Они двигались по трассе Таврида от Керчи вглубь оккупированного крымского полуострова.

На полигонах Опук и Ангарский россияне провели военные маневры десанта, горно-штурмовых подразделений и береговой охраны.

В частности, оккупанты отрабатывали оборонительные и наступательные действия с использованием бронетехники и беспилотников.

Кремль продолжает активную милитаризацию Крыма. На днях министр Шойгу заявил, что полк десантно-штурмовых войск из Пскова перекинут в оккупированную Феодосию для постоянного базирования.

В это же время Украина перекрыла лоцманскую проводку фактически по всей черноморской линии от Одессы до косы Тузла.

Силы ПВО Украины провели учения с участием артиллерии и с использованием беспилотников Байрактар ​​и реактивных систем Смерч.

Впрочем, больше Байрактаров и Смерчей, Россию пугают украинские крылатые ракеты Нептун. В случае наступления противника с юга Нептуны способны остановить вражеские корабли и отрезать инфраструктуру для снабжения сил и средств из России в оккупированный Крым.

В дополнение к угрозе с Юга и активизации боевых действий на Востоке, Россия играет мышцами и на севере Украины.

Российский военный вертолет Ми-8 на низкой высоте залетел на территорию Украины в Сумской области, нарушив государственную границу на 50 километров.

Также контрразведка СБУ задержала шпиона белорусского КГБ на Волыни. Кураторы ставили агенту четкие задачи.

Белорусский шпион вынюхивал пробелы на государственной границе и вербовал украинских военных Пограничной службы. Его поймали как раз тогда, когда на территорию Беларуси прибыли дополнительные подразделения войск РФ.

ФСБ создала в Украине шпионскую сеть с экс-разведчиков

Российские спецслужбы создали агентурную сеть на территории пяти областей — Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской.

Контрразведка СБУ установила, что вербовкой бывших спецназовцев военной разведки занимались сотрудники ФСБ РФ Вадим Даутов и Денис Собко.