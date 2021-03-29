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Факты / Украина / Общество
Олександра Ватаманюк |

В Краматорске представили проект микрорайона в трендах европейской урбанистики

В Краматорске подписан Меморандум между городскими властями, командой архитекторов BURO и представителями Агентства развития и инноваций о постройке в городе уникального микрорайона с европейским зонированием. Финансирование – международные инвестиции и гранты.

Едуард Мкртчян

Об этом изданию Цензор сообщил учредитель Агентства Эдуард Мкртчян. 

 — Киев или Одессу сложно удивить концептуальными жилищными решениями. Но для Донецкой области это – первый проект в трендах европейской урбанистики. Ведь там 30 лет практически не строили современного жилья, — подчеркнул Мкртчян.

По его словам, площадь микрорайона составит 100 тыс. квадратных метров, проектная документация ожидается к июлю, а к концу года начнется строительство.

Эдуард Мкртчян уверен, что проект решит для города несколько задач. Наличие достойных условий жизни позволит быть конкурентным в борьбе за трудовые ресурсы.

А качественные квартиры в регионе – аргумент для молодежи, которая увидит, что ее ценят не только в Польше, но и в Украине.

 — Эту инициативу оценят украинцы, оказавшиеся на временно оккупированных территориях. А значит – реинтеграция станет реальней. Важно удержать в регионе внутренних переселенцев, которые качественно усиливают его потенциал. Для этого достигнута договоренность с Международной организацией по миграции, которая инвестирует €7 млн в 250 новых квартир для переселенцев. Таким образом город сможет создать фонд служебного жилья, — полагает Эдуард Мкртчян.

Также, по его словам, подписан Меморандум о сотрудничестве между Краматорским горсоветом и Донецким региональным управлением Госфонда содействия молодежному жилищному строительству. Это значит, что новые квартиры могут быть доступны молодому поколению.

Создание Агентства развития и инноваций – инициатива краматорской общины. Его соучредители – народный депутат Максим Ефимов и Эдуард Мкртчян.

Миссия Агентства – сопровождать ключевые социальные проекты и стать звеном, замыкающим интересы инвесторов и общины. 

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