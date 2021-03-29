В Киеве могут усилить карантин — что закроют

В Киеве из-за критической ситуации с коронавирусом могут максимально усилить карантин. Власти рассматривают вариант с закрытием школ, садов и остановкой транспорта.

Об этом заявил первый заместитель руководителя КГГА Николай Поворозник в эфире одного из украинских телеканалов.

— Ситуация сейчас, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны жителей города. Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу, — сообщил он.

По его словам, если ситуация не изменится, то придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады и принимать решение по ограничению работы транспорта.

Также Поворозник отметил, что за последние две недели добавили более тысячи койко-мест в больницах для пациентов с коронавирусом, однако их заполненность пока все равно серьезная.

Локдаун в Киеве

С 20 марта Киев усилил карантин на три недели — до 9 апреля. Так, в столице значительно возросло количество больных коронавирусом.

За сутки в Киеве обнаружили 402 новых случая коронавируса. Всего в столице Украины заболели 159 769 человек.

Сейчас Киев отнесли к красной зоне карантина.

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