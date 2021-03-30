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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

В Украине можно проводить 3,5-4 млн прививок от Covid-19 в месяц — Ляшко

В Украине можно проводить более 3 млн прививок против коронавируса в месяц.

вакцинація, вакцина, щеплення

Об этом в эфире Свободы слова на телеканале ICTV заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Спокойно мобильными бригадами и в кабинетах прививок мы можем делать 3,5-4 млн прививок в месяц, — отметил Виктор Ляшко.

Источник: Свобода слова

Фото: Depositphotos

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