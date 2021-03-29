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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Занятость коек в больницах за неделю возросла на 10% — Минздрав

Занятость коечного фонда в Украине в учреждениях здравоохранения достигла 59%, в абсолютных цифрах — это 37,5 тыс. коек в больницах.

лікарня коронавірус

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

— Следует отметить, что эта занятость коек прогрессивно увеличивается. Еще на прошлой неделе мы имели 49%, а сейчас практически на 10% больше, — отметила она.

По ее словам, в некоторых областях этот уровень очень высокий, например, в Киеве (84%), в Житомирской (почти 74%), в Киевской (около 77%),  Львовской (69%), в Николаевской (68%) областях.

— То есть часть областей уже имеют сложную ситуацию с госпитализацией, — подытожила Микичак, добавив, что пока больше пациентов поступает, чем выписывается.

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На утром 29 февраля в 10 областях и в Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.

В обновленном перечне оранжевой зоны — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

В желтой зоне только Херсонская область.

Фото: Pexels

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