Боевикам РФ объявили о подозрении за пытки украинцев в донецкой тюрьме Изоляция

Двум российским боевикам заочно сообщили о подозрении в содержании и истязании украинцев в донецкой тюрьме Изоляция.

С 2016 года и до сих пор так называемые оперуполномоченные подконтрольного России вооруженного формирования “Министерства государственной безопасности ДНР” незаконно удерживали украинцев на территории бывшего завода Изоляция в оккупированном Донецке.

Также злоумышленники пытали украинцев электрическим током. По информации следствия, пока есть 40 гражданских пострадавших, которых содержали и пытали в Изоляции.

В общем сообщили о подозрении девяти лицам, причастным к незаконному содержанию людей.

В Офисе генпрокурора уточнили, что указанных лиц подозревают в участии в не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушениях законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Недавно Офис генпрокурора сообщил о подозрении “боевикам ДНР” за жестокое обращение с украинскими военными в подконтрольных оккупационной власти РФ “тюрьмах” Донецкой области.

Злоумышленники удерживали и пытали украинских военных, чтобы получить от них показания о якобы совершении ими преступлений.