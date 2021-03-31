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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Где в Украине сложная ситуация с Covid-19 — Степанов назвал два города

Из-за роста количества новых случаев коронавируса и загруженности больниц самая сложная эпидситуация в Украине сейчас в Киеве и Одессе.

Максим Степанов

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— В Киеве достаточно тяжелая ситуация. Действительно тяжелая ситуация также в Одессе, — отметил  Максим Степанов.

При этом эпидситуация стабилизировалась в Ивано-Франковской области.

По словам министра, этого удалось достичь благодаря соблюдению карантинных мер.

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Коронавирус в Украине

В течение марта в Украине наблюдался рост количества больных коронавирусом.

Специалисты прогнозируют, что в апреле эпидситуация будет продолжать ухудшаться. В частности, такой прогноз озвучили в Минздраве.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Україна 24

Фото: УНИАН

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