Из-за роста количества новых случаев коронавируса и загруженности больниц самая сложная эпидситуация в Украине сейчас в Киеве и Одессе.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— В Киеве достаточно тяжелая ситуация. Действительно тяжелая ситуация также в Одессе, — отметил Максим Степанов.

При этом эпидситуация стабилизировалась в Ивано-Франковской области.

По словам министра, этого удалось достичь благодаря соблюдению карантинных мер.

Коронавирус в Украине

В течение марта в Украине наблюдался рост количества больных коронавирусом.

Специалисты прогнозируют, что в апреле эпидситуация будет продолжать ухудшаться. В частности, такой прогноз озвучили в Минздраве.

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