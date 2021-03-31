Из-за роста количества новых случаев коронавируса и загруженности больниц самая сложная эпидситуация в Украине сейчас в Киеве и Одессе.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
— В Киеве достаточно тяжелая ситуация. Действительно тяжелая ситуация также в Одессе, — отметил Максим Степанов.
При этом эпидситуация стабилизировалась в Ивано-Франковской области.
По словам министра, этого удалось достичь благодаря соблюдению карантинных мер.
Коронавирус в Украине
В течение марта в Украине наблюдался рост количества больных коронавирусом.
Специалисты прогнозируют, что в апреле эпидситуация будет продолжать ухудшаться. В частности, такой прогноз озвучили в Минздраве.
Подробнее о коронавирусе в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.