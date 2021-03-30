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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубник |

Доллар немного вырос: курс валют в Украине на 30 марта

По состоянию на вторник, 30 марта, курс доллара в Украине незначительно вырос, американская валюта стоит 27,9694 грн/$, днем ранее цена была 27,9679 грн/$.

Курс долара, гривня долар

Евро также добавил в цене, курс 30 марта — 32,9661 грн/€, 29 марта — 32,9532 грн/€.

Польский злотый немного потерял свои позиции.

А вот российский рубль вырос в цене.

Курс валют НБУ на 30 марта 2021 года:

  • $1 — 27,9694 грн;
  • €1 — 32,9661 грн;
  • 1 польский злотый — 7,0898 грн;
  • 10 российских рублей — 3,6868 грн.

Курс доллара в Украине 30 марта

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Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине — плавающий, каждый день НБУ устанавливает новую стоимость американской валюты.

Ближе к лету и летом стоит ждать укрепления позиций украинской гривны и обесценивания доллара.

Подробнее о курсе доллара в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

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