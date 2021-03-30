30 марта Верховная Рада проведет два внеочередных заседания. Одно из них запланировано на 13.00, другое — сразу после окончания первого. Во время первого внеочередного заседания рассмотрят 13 законопроектов, во время второго — шесть.

Среди ряда вопросов, на повестке дня у нардепов предоставление помощи физлицам-предпринимателям и застрахованным лицам на период усиления карантина, совершенствование процедуры получения Пакета малыша, определение перечня государственных объектов, не подлежащих приватизации и усиление ответственности за нарушение противопожарной безопасности.

Во время второго внеочередного заседания нардепы заслушают главу СБУ Ивана Баканова, главу Нацполиции Игоря Клименко, исполняющего обязанности директора ГБР Алексея Сухачова о протестах, которые прошли в поддержку активиста Сергея Стерненко 20 марта под Офисом президента.

Порядок денний Ради 30 березня by Віта Гірко on Scribd

Также планируют успеть рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Александра Скичко и проект постановления о назначении внеочередных выборов мэра Харькова.

В то же время заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук сообщила, что 30 марта может быть и третье внеочередное заседание Рады.

Во время него депутаты могут рассмотреть постановление и заявление Верховной Рады, которое осуждает обострение на Донбассе и призывает международных партнеров усилить санкционное давление на Россию.