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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Эпидемия коронавируса в Украине должна пойти на спад в ближайшую неделю — НАН

Эпидемия коронавируса в Украине должна пойти на спад в ближайшую неделю. Об этом дает повод говорить текущая статистика заболеваемости.

коронавірус, карантин, маска

К такому выводу пришли ученые из Национальной академии наук Украины.

— Показатель, описывающий эпидемическую ситуацию с наибольшим опережением — количество положительных тестов, — четвертый день подряд меньше, по сравнению со значением ровно неделю назад, при росте объемов тестирования, дает основания ожидать спада эпидемии на общенациональном уровне минимум в ближайшую неделю.

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В то же время спад эпидемического процесса не означает мгновенного сокращения нагруженности на больницы, поскольку еще некоторое время число госпитализаций будет превышать число выписок.

Где сложная ситуация с коронавирусом

Из-за роста количества новых случаев коронавируса и загруженность больниц самая сложная эпидситуация в Украине сейчас в Киеве и Одессе.

В то же время эпидситуация стабилизировалась в Ивано-Франковской области.

Источник: НАН

Фото: Depositphotos

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