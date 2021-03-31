Эпидемия коронавируса в Украине должна пойти на спад в ближайшую неделю. Об этом дает повод говорить текущая статистика заболеваемости.

К такому выводу пришли ученые из Национальной академии наук Украины.

— Показатель, описывающий эпидемическую ситуацию с наибольшим опережением — количество положительных тестов, — четвертый день подряд меньше, по сравнению со значением ровно неделю назад, при росте объемов тестирования, дает основания ожидать спада эпидемии на общенациональном уровне минимум в ближайшую неделю.

В то же время спад эпидемического процесса не означает мгновенного сокращения нагруженности на больницы, поскольку еще некоторое время число госпитализаций будет превышать число выписок.

Где сложная ситуация с коронавирусом

Из-за роста количества новых случаев коронавируса и загруженность больниц самая сложная эпидситуация в Украине сейчас в Киеве и Одессе.

В то же время эпидситуация стабилизировалась в Ивано-Франковской области.

Источник: НАН