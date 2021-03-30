Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус задекларировал заработную плату за 2020 год 969 867 грн. Более 10 тыс. грн он получил в качестве помощи от государства за рождение ребенка, а 288 грн — проценты в банках.

Также Капинус зарегистрировал один участок под Киевом и общую комнату в столичном общежитии с женой Марианной. В то же время у нее: еще три участка в Киевской области, квартира в Киеве (64,80 м кв, стоимость — 535 151 грн), жилой дом под Киевом (стоимость — более 1,5 млн грн).

Марианна Капинус задекларировала два автомобиля Toyota RAV4 и ACURA RDX, а также 50% от капитала ООО Инвестиционно-консалтинговый центр КЕН.

Денежные активы Евгения Капинуса и его жены

Наличными — 178,4 тыс. грн, $4,7 тыс.;

На банковских счетах -19 055 грн;

Средства жены — $3,5 тыс. наличными, в банках — 1 817 грн.

Декларация Арсена Авакова

Глава МВД Украины Арсен Аваков задекларировал заработную плату 692 287 грн. В собственности Авакова — картины, недвижимость, коллекция оружия и вин.

Несмотря на большое состояние, министр внутренних дел не указал ни одного авто, как и его жена. Смотрите декларацию Арсена Авакова на Фактах ICTV.

Источник: Единый государственный реестр деклараций