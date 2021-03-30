Больницы Харькова, принимающие пациентов с коронавирусом, заполнены на 87,2%.
По данным Харьковского городского совета, сейчас в больницах Харькова лечатся 732 пациентов с Covid-19.
438 из них находятся на кислородной поддержке, рассказала заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
Она также отметила, что город останется в оранжевой зоне, если показатели уровня заболеваемости не превысят показатели прошлой недели на 50%.
На данный момент этот коэффициент достигает 26%.
Заполненность Covid-больниц
Больницы Киевщины также переполнены, на данный момент в них занято 89% коек.
Пациентов кладут прямо в коридорах, а машины скорой помощи ждут в очереди.
Из 29 медучреждений Киевской, 10 — теперь занимаются исключительно коронавирусными пациентами.
Перепрофилировать пытались и Киевскую областную психоневрологическую больницу №2 в Ворзеле, но пациенты и активисты не пустили комиссию внутрь, они утверждают, что медучреждение не подходит для приема коронавирусных больных.
Источник: Харьковский горсовет