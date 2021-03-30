Больницы Харькова, принимающие пациентов с коронавирусом, заполнены на 87,2%.

По данным Харьковского городского совета, сейчас в больницах Харькова лечатся 732 пациентов с Covid-19.

438 из них находятся на кислородной поддержке, рассказала заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

Она также отметила, что город останется в оранжевой зоне, если показатели уровня заболеваемости не превысят показатели прошлой недели на 50%.

На данный момент этот коэффициент достигает 26%.

Заполненность Covid-больниц

Больницы Киевщины также переполнены, на данный момент в них занято 89% коек.

Пациентов кладут прямо в коридорах, а машины скорой помощи ждут в очереди.

Из 29 медучреждений Киевской, 10 — теперь занимаются исключительно коронавирусными пациентами.

Перепрофилировать пытались и Киевскую областную психоневрологическую больницу №2 в Ворзеле, но пациенты и активисты не пустили комиссию внутрь, они утверждают, что медучреждение не подходит для приема коронавирусных больных.

Источник: Харьковский горсовет