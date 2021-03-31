На Закарпатье продолжили карантинные ограничения

В Закарпатской области продолжают ограничения на работу общественного транспорта из-за коронавируса. Они будут действовать до понедельника, 5 апреля.

Соответствующее решение приняли комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Что остается исключением:

транзитные перевозки;

перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Нацполиции;

перевозка пассажиров автотранспортом международного сообщения при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.

Спад эпидемии

Эпидемия коронавируса в Украине должна пойти на спад в ближайшую неделю. Об этом дает повод говорить текущая статистика заболеваемости.

В то же время спад эпидемического процесса не означает мгновенного сокращения нагруженности на больницы, поскольку еще некоторое время число госпитализаций будет превышать число выписок.