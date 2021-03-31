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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

На Закарпатье продолжили карантинные ограничения

В Закарпатской области продолжают ограничения на работу общественного транспорта из-за коронавируса. Они будут действовать до понедельника, 5 апреля.

коронавірус,карантин, маска

Соответствующее решение приняли комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Что остается исключением:

  • транзитные перевозки;
  • перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
  • перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Нацполиции;
  • перевозка пассажиров автотранспортом международного сообщения при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.
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Спад эпидемии

Эпидемия коронавируса в Украине должна пойти на спад в ближайшую неделю. Об этом дает повод говорить текущая статистика заболеваемости.

В то же время спад эпидемического процесса не означает мгновенного сокращения нагруженности на больницы, поскольку еще некоторое время число госпитализаций будет превышать число выписок.

Фото: Pixabay

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