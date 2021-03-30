Крики и толкотня на остановках общественного транспорта стали буднями украинского локдауна. Пассажиры не соблюдают дистанцию, а иногда без масок ожидают транспорт.

Пока одни борются за место в автобусе, игнорируя меры безопасности, тысячи других — борются за жизнь. В Николаеве каждый десятый госпитализированный сейчас попадает в реанимацию.

А в Харькове в поисках свободного места больных возят от больницы к больницу. Иногда — даже за 100 километров от города. В официальных отчетах чиновников в Харьковской области заполнены почти половина коек с кислородом. Впрочем, по данным волонтеров, эти цифры далеки от реальности.

Волонтеры утверждают, что на всю Харьковскую область осталось не более 150 мест с подключенным кислородом. Тогда как ежедневно госпитализируют по 200 пациентов.

Харьков до сих пор находится в оранжевой зоне. В красной же — остается 10 регионов.

Нынешний вирус протекает тяжелее, лечится дольше и вызывает тромбозы. Сейчас его исследуют в институте молекулярной биологии и генетики. Здесь установили, что минимум 70% тех, кто болеет в Украине коронавирусом — носители именно британского штамма.

Медики подтверждают, что сейчас помогают даже не все лекарства, которые были эффективны еще в прошлом году.

Единственный позитив — выявлять британца стали быстрее. Первые признаки болезни возникают максимум через три дня, а не за неделю, как было раньше.

Медики говорят, что на больничную койку стоит спешить не всем. Потеря обоняния или повышение температуры — не показатели. Госпитализироваться должны старики с сахарным диабетом или гипертонией.

По всей Украине больницам приходится сейчас разворачивать дополнительные места. Во Львове бывшая поликлиника превращается в полноценный стационар.

Вскоре здесь будет один из крупнейших медучреждений на западе Украины для больных коронавирусом. Он рассчитан на 400 мест.

Между тем, в больницах критически не хватает не только мест, но и медперсонала. В Одессе просят приступить к работе уже даже выпускников медуниверситета. И традиционным остается поиск кислорода, без которого невозможно выздоровление для многих пациентов.

Но поставщики говорят, что сам кислород уже в дефиците. Производители работают на пределе своих мощностей. Кислород нужен не только медучреждениям, но и пациентам, которые лечатся дома.

Возможно взять кислородный концентратор и в аренду. Но стоимость составляет более 3 тыс. грн в месяц. Еще один выход — это обратиться к волонтерам и получить концентратор бесплатно.

Ситуация с коронавирусом остается напряженной. Математик Игорь Иванов объясняет, что все происходит стремительнее чем раньше, но при этом пик еще впереди.

Сейчас эксперты пытаются определить, когда будет спад нынешней волны коронавируса. Скорее всего это будет в мае.

Прогнозы неутешительны, ведь заболеваемость только набирает обороты. Поэтому лучше, конечно, не лениться носить маски и ограничить контакты.

Рекордное выздоровления от коронавируса

В Черновцах от коронавируса выздоровела 100-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее пневмонию, поэтому она получала кислородную дотацию.

В семье пациентки Марии Тихоновны на Covid-19 заболели все. Женщина сначала лечилась дома, но когда состояние ухудшилось, то обратилась в больницу.