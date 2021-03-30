30 марта состоятся два внеочередных пленарных заседания Верховной Рады IX созыва. Первое начнется в 13.00, второе – через час, в 14.00. Трансляцию можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

На внеочередном заседании депутаты заслушают главу СБУ Ивана Баканова, главу Нацполиции Игоря Клименко, исполняющего обязанности директора ГБР Алексея Сухачова о протестах, которое состоялись 20 марта под Офисом президента.

Также депутаты рассмотрят постановление Верховной Рады об осуждении акции на Банковой.

В этот же день в повестку дня вновь внесены вопросы о прекращении депутатских полномочий Игоря Колихаева и Александра Скичко. Первый избран главой Херсона на выборах осенью 2020 года, второй возглавил Черкасскую ОГА в январе 2021 года.

Также депутаты хотят назначить выборы мэра Харькова и Шегинивского сельского головы во Львовской области.

Кроме того, во время заседания речь пойдет о восстановлении большой приватизации, легализации (амнистии) капиталов, новом порядке получения научных степеней.

Депутаты также хотят усовершенствовать получения Пакета малыша, усилить ответственность за нарушение порядка самоизоляции, а также противопожарной безопасности.

Протесты под Офисом президента

Вечером 20 марта в Киеве состоялись протесты под Офисом президента в поддержку активиста Сергея Стерненко. Протестующие разбили окна и залили краской здание Офиса главы государства.

Акция закончилась громким салютом. Таким образом протестующие, вероятно, хотели поздравить Сергея Стерненко с днем рождения, который тот праздновал именно 20 марта.