Ощадбанк проиграл России суд о взыскании $1,3 млрд убытков за аннексию Крыма

Апелляционный суд Парижа отменил решение инвестиционного арбитража по делу Ощадбанк против России, постановив, что этот арбитраж не имел юрисдикции по делу о возмещении украинскому банку $1,3 млрд убытков от аннексии Крыма.

Такое решение суд принял 30 марта 2021 года.

— В частности, РФ удалось доказать, что так называемые инвестиции, в частности, крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, — утверждает Министерство юстиции РФ.

В то же время Ощадбанк планирует немедленно обжаловать решение апелляционного суда.

— Ощадбанк считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и противоречащим сложившейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах. Банк планирует немедленно обжаловать это решение, — говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению Сбербанка, при вынесении решения Парижский апелляционный суд не учел особенности защиты прав иностранных инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношение со средствами защиты, которые предлагает арбитраж.

В банке добавили, что сейчас рассматривается вопрос о правильности применения процессуального законодательства и объема полномочий апелляционного суда.

26 ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка — взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес банк в результате аннексии Крыма, в размере 1,3 млрд долларов.

Источник: Ощадбанк