До конца мая 2021 года в рамках инициативы COVAX Украина должна получить 1,7 млн доз вакцин против коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

— Первый транш вакцин, 360 тыс. доз AstraZeneca и 117 тыс. доз Pfizer, мы должны получить до 15 апреля. В общем до конца мая должны получить 1,7 млн доз вакцин, — уточнил Максим Степанов.

По его словам, до конца года в Украине планируют вакцинировать около 60% населения.

Вакцинация против коронавируса

В Украине с конца февраля проходит массовая иммунизация населения против коронавируса.

Первыми прививки получили медицинские работники.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.