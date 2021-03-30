PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Первый транш — в апреле: когда Украина получит Covid-вакцины от COVAX

До конца мая 2021 года в рамках инициативы COVAX Украина должна получить 1,7 млн доз вакцин против коронавируса.

Максим Степанов

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

— Первый транш вакцин, 360 тыс. доз AstraZeneca и 117 тыс. доз Pfizer, мы должны получить до 15 апреля. В общем до конца мая должны получить 1,7 млн доз вакцин, — уточнил Максим Степанов.

По его словам, до конца года в Украине планируют вакцинировать около 60% населения.

Вакцинация против коронавируса

В Украине с конца февраля проходит массовая иммунизация населения против коронавируса.

Читайте
В Украине можно проводить 3,5-4 млн прививок от Covid-19 в месяц - Ляшко

Первыми прививки получили медицинские работники.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Україна 24

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка