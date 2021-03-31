Специалисты Национальной академии наук Украины озвучили новый прогноз касательно пика третьей волны коронавируса в Украине.
По их информации, фиксируется улучшение эпидситуации в Украине, поэтому прогнозируется более оптимистичный сценарий развития событий.
— Если статистическая динамика не является результатом непредвиденных задержек в поступлении данных, то совокупность положительных признаков позволяет ожидать пикового периода в течение одной-двух недель, — заявили в НАН Украины.
Однако больницы страны продолжают быть переполненными.
— На реальное улучшение ситуации можно надеяться значительно позже, через 3-4 недели, — добавили ученые.
Коронавирус в Украине
Ранее специалисты прогнозировали значительное ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине на апрель.
В Минздраве говорили о росте количества новых случаев болезни.
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Источник: НАН Украины