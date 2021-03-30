Охота на медведя: что ждет Россию при Байдене

Санкции, жесткие ответы на агрессивные действия, изоляция – администрация Джо Байдена особенно не скрывает своего отношения к России. Но никакие ограничения не действуют на Кремль так сильно, как всего одно слово да от американского президента.

Так Байден ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина убийцей. И этого прямого ответа хватило для того, чтобы американский президент тут же превратился в главного отрицательного героя российских новостей.

Байден не стал играть в дипломатические игры, а просто назвал вещи своими именами. Такой прямолинейности на международной арене не видели давно.

Путин, который сам привык бахвалиться своим острословием, оказался к подобным откровениям совершенно не готов. Но куда важнее, что у американцев, похоже, кроме слов и за действиями не заржавеет.

Сигналы от Джо

На самом деле Джо Байден не первый американский президент, у которого журналисты спросили – убийца ли Путин. Но до него все предпочитали уклоняться от прямого ответа. Трамп, отвечая на аналогичный вопрос в 2017 году, говорил, что вообще существует много убийц, у нас есть много убийц, вы что, думаете, что наша страна такая невинная?

Байден не хочет быть похожим на Трампа ни в чем. И ответ на вопрос о Путине – это сигнал, в том числе и внутренней американской аудитории. Сигнал о том, что теперь дела ведутся по-другому, а злодеев называют злодеями.

Причем в том же интервью президент США отметил, что прекрасно знает Путина, не видит у него души и заставит заплатить за вмешательство в американские выборы. А это уже сигнал всему миру – Америка вернулась, и, как уже говорил Байден, пришло время платить по счетам.

— Резкая характеристика Путина должна была показать, что Америка претендует на возвращение лидерства не просто так, а потому что вновь руководствуется высокими моральными стандартами. Это особенно должно ободрить союзников США, которые испытывают давление России: Байден не будет договариваться с Путиным за их спиной. Раз он не боится бросить Путину резкое обвинение, значит он и самого Путина, и его России не боится настолько, что может не заботиться о том, что тот подумает. А это означает, что и союзники, которые защищают рубежи Запада, могут быть спокойны, – полагает эксперт Московского центра Карнеги Александр Баунов.

И союзников США слова Байдена действительно сильно обрадовали.

Ответить нечего

Чего не скажешь о Кремле. В России после заявлений главы Белого дома началась настоящая истерика. Путин выдавил из себя только детскую дразнилку – Кто как обзывается, тот так и называется. Мощный удар в ответ, конечно.

Как говорится – на всякого Егорку (то есть Володьку) есть поговорка. В загашнике у российского лидера осталось еще первое слово дороже второго и повторюшка дядя-хрюшка. Хорошо хоть, на помощь российскому президенту пришли чиновники и пропагандисты всех мастей.

Суть их комментариев сводилась к следующему – не будите русского медведя. Не поняли они только того, что медведя не будят, а идут за ним с дробовиком.

— Как американцы ведут себя с убийцами, стоящими во главе государств, могли бы, наверное, рассказать Слободан Милошевич, Муаммар Каддафи, Саддам Хуссейн, но они по очевидным причинам сделать этого не могут, – констатирует журналист-международник Иван Яковина.

Попытки троллинга от Путина напрягли в США только переводчиков, которым пришлось русскую конструкцию изобразить на английском языке.

— По сути возразить нечего. Поэтому Путин пытается перевести все это в шутку, но на Западе таких шуток не понимают, поэтому ему, может быть, внутри страны это поможет, а на Западе, конечно, нет. На Западе его этот уход в шутку воспринимается как признание вины, – отмечает Яковина.

Не заметили в Белом доме и предложения Путина обсудить в прямом эфире, убийца он или нет. На РосТВ это даже назвали вызовом на баттл, которого Байден, конечно, якобы испугался, а не просто не стал опускаться до разговоров с убийцей.

В итоге пропагандистам ничего не оставалось, как наперегонки рассказывать о плохом здоровье американского президента, приписывая ему чуть ли не старческий маразм и слабоумие. Даже со всех сторон показали, как Байден спотыкается на трапе самолета, а Путин в это время покоряет тайгу с верным Шойгу.

— Все эти пропагандистские усилия, которые мы сейчас видим в России, направлены на внутреннего потребителя, чтобы этот потребитель не стал вдруг думать, что Путин действительно убийца… их поэтому кормят баснями о том, что Путин с Шойгу вместе катаются на вездеходе по Тайге… это чисто для россиян развлечение, – подчеркивает Яковина.

Из конкретных же действий Москва только отозвала из Вашингтона посла для консультаций. Глава Госдепа Энтони Блинкен при этом уже анонсировал новые санкции против РФ. Американцы вместе с союзниками завершают подготовку полного детализированного отчета о деятельности России против стран Запада.

При этом Блинкен отдельно подчеркнул наличие между западными союзниками общего понимания того, что они не питают иллюзий относительно действий российских властей, и необходимости привлечения Кремля к ответственности.

Выставят счет россиянам, похоже, за многое: хакерские атаки, вмешательство в выборы, отравление Алексея Навального, вознаграждение за атаки на американских военных в Афганистане.

— Санкции продолжаются практически каждую неделю. И Россия молчит. То есть в данном случае это очень любопытный момент. Потому что, на мой взгляд, действительно возникает ситуация, в которой в Кремле не очень понимают, как можно ответить, – полагает российский экономист Владислав Иноземцев.

В длительной перспективе такая эскалация в отношениях с Западом, по мнению экспертов, ничего хорошего режиму Путина не сулит.

— Конфронтация с Западом в короткой перспективе способна укрепить самодержавие. Мы уже видим призывы к сплочению вокруг Путина – не зафиксируешь позицию, окажешься в числе предателей. А вовне надежным защитным средством для Кремля остается ядерное оружие. Чем все это закончится для России в отдаленной перспективе? Ответ стоит искать в 1991 году, – сравнивает российский политолог Лилия Швецова нынешнюю ситуацию с эпохой холодной войны и развалом Советского Союза.

Звоночек для Украины

Вот только обострение в отношениях между США и Россией может обернуться неприятностями и для Украины. Мы становимся удобной мишенью для загнанного медведя.

— Россия воспринимает Украину как проамериканское государство. Добраться до американских интересов не так-то просто. А Украина здесь, рядом. Украина уже сейчас дестабилизирована Россией, поэтому это проще. Поэтому, если вы называете нас плохими словами, господин Байден, то мы покажем вашему клиентскому государству Украине, как мы можем ответить. Это могут быть беспорядки на Донбассе, эскалация на Донбассе. Это могут быть и другие мероприятия. Это могут быть рычаги экономического и политического характера, ‒ считает американист, директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

Хотя к роли показательного врага для России нам не привыкать. Байден и его здоровье для российской пропаганды – тема временная, а Украина – вечная.

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