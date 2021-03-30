На городских кладбищах Киева начинается подготовка к проведению поминальных дней 2021.

В Украине есть несколько поминальных дней в году, но постоянную дату имеет только День поминовения усопших воинов — 9 мая.

Поминальные дни в 2021 году в Киеве будут проходить на кладбищах с 9 до 12 мая по следующему графику:

9 мая — на Пироговском, Корчеватском, Мышеловском, Чапаевском, Северном, Лесном, Пуща-Водицком кладбищах, Мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы, Южном, Святошинском, Братском, Михайловском, Соломенском, Совском, Шулявском, Военном, Старообрядном, на кладбище Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника.

10 мая — на Дарницком, Позняковском, Бортничанском, Выгуровском, Троещинском, Зверинецком, Куреневском, Жулянском, Беличанском кладбищах.

11 мая — на Байковом, СКП Киевский крематорий, Быковнянском кладбищах.

12 мая — на Городском кладбище.

На кладбищах во время поминальных дней будут дежурить бригады скорой, а также за порядком будет следить Нацполиция.

Обычаи на поминальные дни

По традиции утром нужно сходить в церковь, поставить свечку за упокой и заказать молебен об усопших.

После службы в церкви можно сходить на кладбище, а уже дома накрыть скромный поминальный обед.

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