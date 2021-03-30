Проезд в киевских маршрутках пока не будет дорожать

В столице перевозчики решили отложить повышение стоимости проезда в маршрутках. Сейчас Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области обсуждает с властями совместную разработку антикризисных мер.

По словам главы Ассоциации перевозчиков Киева и области Игоря Моисеенко, предварительно подорожание отложили до 3 апреля.

— На этой неделе будет рабочая встреча частных перевозчиков с представителями КГГА. Мы попробуем совместно разработать ряд действенных антикризисных мер, которые позволят не допустить банкротства перевозчиков или ухудшения качества обслуживания пассажиров, — отметил он.

Также Моисеенко добавил, что разрешение властей на период усиленного карантина перевозить пассажиров в количестве 50% от общей вместимости позволило улучшить ситуацию, но незначительно повлияло на убыточность рейсов маршруток.

Он объяснил, что разрешение на перевозку 22 пассажиров вместо 11 снизило убытки перевозчиков, но этого все равно недостаточно, чтобы окупить затраты на перевозки.

Подорожание проезда

24 марта стало известно, что в киевских маршрутках подорожает проезд. Цены планировали поднять с 8 до 10 грн из-за локдауна.

Тогда Игорь Моисеенко объяснял, что из-за нарушения правил карантина пассажирами, правоохранители часто выписывают штрафы водителям в размере 17 тыс. грн. Поэтому перевозчики даже отказывались выходить на маршруты.