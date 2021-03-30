Рада осудила события под Офисом президента 20 марта — постановление

Народные депутаты 237 голосами приняли постановление №5295, которым осудили события, произошедшие под Офисом президента 20 марта 2021 года.

За документ проголосовали с учетом предложений Комитета по вопросам правоохранительной деятельности об исключении пункта 2-го из текста постановления.

Рада постановила обеспечить со стороны МВД, СБУ и ГБР быстрое, полное и беспристрастное расследование и предоставить юридическую оценку событий, произошедших 20 марта.

Силовики также должны определить степень вины участников, организаторов и заказчиков протестов в причинении материального ущерба государственному имуществу и обеспечить привлечение виновных к ответственности.

Повреждения на здании Офиса президента, которые нанесли во время протестов 20 марта, оцениваются в 2 млн грн.

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