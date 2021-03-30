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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

СБУ предлагает ввести ответственность за проплаченные митинги

Служба безопасности Украины предлагает ввести ответственность за проплаченные акции протеста.

іван баканов

Об этом в Верховной Раде заявил глава СБУ Иван Баканов и добавил, что спецслужба поднимет этот вопрос в комитетах парламента.

— Очень тонкая грань между мирной акцией, которая перерастает в силовую, и речь идет уже о суверенитете Украины. Поэтому нет ничего такого в том, что СБУ мониторит мирные акции протеста с целью изучения источников, например, финансирования, — отметил Баканов.

Верховная Рада осудила действия под ОП

Нардепы приняли постановление №5295, которым осудили события, произошедшие под Офисом президента 20 марта 2021 года, во время акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненка.

За проголосовало 237 депутатов.

Рада также поручила МВД, СБУ и ГБР провести быстрое, полное и беспристрастное расследование и предоставить юридическую оценку событий.

Источник: УНИАН

Фото: СБУ

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