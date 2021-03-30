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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

СБУ провела 20 обысков у представителей Украинского выбора

Сотрудники Службы безопасности Украины службы 30 марта провели еще 20 обысков у руководителей и представителей общественной организации Украинский выбор — Право народа пророссийского депутата Виктора Медведчука.

Обшуки СБУ

Следственные действия проходили в 10 областях Украины в рамках дела о причастности членов организации к аннексии Крыма Россией. Изъятые доказательства приобщены к материалам дела.

Следователи установили, что члены Украинского выбора во время захвата полуострова и после него поддерживали оккупационную власть.

В частности, они были членами избирательных комиссий и участков во время так называемого референдума, участвовали в деятельности незаконных вооруженных формирований.

Дело расследуется по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 366 (служебный подлог), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 111 (государственная измена).

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25 марта в СБУ заявили, что расследуют участие в незаконной аннексии Крыма представителей общественной организации Украинский выбор Виктора Медведчука.

В тот же день прошли обыски в центральном офисе общественного движения в Киеве.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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