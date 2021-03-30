Спецслужбы РФ используют протесты в Украине в информационной войне — Баканов

Служба безопасности владеет информацией о том, что российские спецслужбы постоянно мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине, протесты и акции, чтобы использовать в информационной войне.
Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов с трибуны Верховной Рады, докладывая о мерах, которые предпринимало его ведомство для предотвращения событий 20 марта под Офисом президента.
— Мы имеем достаточно информации для того, чтобы утверждать и доказывать, что спецслужбы РФ постоянно мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине, протесты и акции. Я никоим образом не утверждаю, что за этой акцией была разведка России, но я утверждаю, что Россия пытается воспользоваться любым медийным ходом, чтобы воспользоваться ею в свою пользу, — сказал он.
Однако, по его словам, патриоты и неравнодушные граждане могут даже не догадываться о том, что их активные действия используются в информационной войне спецслужбами РФ.
Вечером 20 марта под Офисом президента прошел митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко.
Участники акции разрисовали красной краской стены ОП, разбили стекла входной двери и подожгли табличку.
Полиция открыла уголовные производства о хулиганстве с применением оружия, а также об умышленном повреждении имущества.