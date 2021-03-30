Украина присоединилась к созданию Международного договора о пандемии и равноправному распределению вакцин.

Его подписали представители Португалии, Румынии, Великобритании, Руанды, Кении, Республики Корея, Чили, Коста-Рики, Албании, Южной Африки, Туниса, Испании, Сербии, Индонезии, Украины, а также гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус и президент Европейского совета Шарль Мишель.

– Надеемся, что общей борьбой с пандемией Covid-19 мы сможем построить прочную международную архитектуру здравоохранения, которая защитит будущие поколения, – говорится в заявлении.

По словам подписантов, нужно быть подготовленным к прогнозированию пандемий, чтобы предотвращать, выявлять, оценивать их и эффективно на них реагировать.

Кроме того, страны заявили, что стремятся обеспечить равноправный доступ к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и средствам диагностики для борьбы с этой и будущими пандемиями.

– Именно с этой целью была основана международная программа Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A) для содействия равному доступу к тестам, лечению, вакцинам и поддержки систем здравоохранения в мире, – отмечается в заявлении.

Договор будет основан на Уставе ВОЗ с привлечением ключевых организаций в этой сфере, которые будут поддерживать принцип здоровья для всех.

Основой договора станут инструменты и медико-санитарные правила мирового здравоохранения.

Главная цель будет заключаться в том, чтобы поощрять государства к участию и подготовке всего общества к борьбе с пандемиями.

Пандемия в мире

11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии Covid-19.

Всего с начала пандемии в мире зафиксировано более 22 млн случаев заболевания. Также подтверждено более 2 млн смертей от коронавируса. Излечились почти 103 млн человек.

Украина сейчас среди стран мира занимает 13-е место по количеству новых заражений.

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