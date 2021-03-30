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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать несмотря на пандемию — Шмыгаль

Украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 30 марта во время онлайн-совещания.

стюард в літаку

— Мы активно наблюдаем,  к каким действиям прибегают европейские страны в этом направлении. Изучаем, какие именно данные они собирают и как используют, чтобы дать новое развитие туризму и не только. Этот изученный опыт мы потом используем в Украине в необходимом формате, чтобы граждане, несмотря на пандемию, могли свободно и безопасно путешествовать по миру, — сказал премьер.

Также премьер-министр поручил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе обсудить и проанализировать с международными партнерами все детали сотрудничества по этому вопросу.

По словам вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, который тоже принял участие в совещании, Украина с технической точки зрения готова к тому, чтобы приобщиться к подобной работе, и активно участвовать в разработке и тестировании таких механизмов.

Кто получит паспорт вакцинации в Украине?

Паспорт вакцинации в Украине могут получить те граждане, которые сделают две дозы прививки против коронавируса.

Разработка документа уже на финальной стадии. В сертификате будет информация о том, когда человек сделал прививку и срок действия препарата, согласно инструкции.

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А вот единственный сертификат здоровья для граждан стран-членов ЕС будет доступен с 15 июня. В документах планируют указывать информацию о вакцинации от коронавируса, болел ли человек, а также результаты проведения тестов на Covid-19.

Источник: Кабмин

Фото: Unsplash

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