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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Как Украина отметит 25-летие Конституции — Зеленский подписал указ

28 июня 2021 года исполнится 25 лет со дня принятия Конституции Украины. Президент Владимир Зеленский подписал указ №128/2021 о праздновании этой даты.

Конституція України

Этим документом глава государства поручил Кабмину создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 25-й годовщины Конституции Украины, определив сопредседателями премьер-министра и руководителя Офиса президента и привлекая в его состав представителей органов местной власти, территориальных общин и общественных объединений.

При планировании мероприятий оргкомитет должен учесть эпидемическую ситуацию с коронавирусом.

— Национальный банк Украины должен изготовить и выпустить в обращение памятную монету. Министерство иностранных дел пригласить к участию в торжествах представителей дипломатического корпуса иностранных государств, международных организаций, украинской диаспоры, — говорится в указе.

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Разработка Основного Закона Украины продолжалась целых шесть лет. Окончательное принятие Конституции Украины произошло в ночь с 27 на 28 июня 1996 года.

Именно тогда в стенах Верховной Рады впервые прозвучал гимн Украины.

Источник: Офис президента

Фото: УНИАН

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