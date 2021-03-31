По состоянию на 31 марта 2021 года все еще в десяти областях Украины и в Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.
В красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
Так, за последние сутки ни один регион не перешагнул через в красную зону. Также в списке оранжевой зоны нет новых областей.
В перечне оранжевой зоны — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.
В желтой зоне находится только одна область — Херсонская.
Карантин в Украине
С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.
Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую.
Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.