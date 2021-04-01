Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба получил 913 714 грн доходов в течение 2020 года.

Глава МИД задекларировал 893 391 грн зарплаты, 18 643 грн роялти и 1680 грн гонорара.

Кроме того, Дмитрий Кулеба на счетах в банке имеет 121 878 грн и €32 тыс. наличными.

Министр иностранных дел имеет две квартиры. Собственником первой (52,9 кв. м) стал в 1997 году, вторую (125,7 кв. м) приобрел в 2011 году за 2,9 млн грн.

Жена Евгения в 2020 году заработала 333 978 грн, из которых 12 544 грн – заработная плата по основному месту работы, 313 тыс. грн – доход от предпринимательской деятельности, 3 251 грн страховых выплат и 5 183 грн – доход от неустойки от Новой почты.

Декларация Кулебы

В 2019 году глава МИД Дмитрий Кулеба зарегистрировал 234,6 тыс. грн доходов. В 2018 году в декларации Кулебы был автомобиль Peugeout 206 cc 1.6 и 255 354 грн зарплата в МИД. На момент подачи декларации Кулеба был постоянным представителем Украины в Совете Европы.

Еще Кулеба получил 2,3 млн грн компенсационных выплат в иностранной валюте как работник дипломатической службы, отправленный в долгосрочную командировку во Францию.

Источник: НАПК

Фото: МИД