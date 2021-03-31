Две квартиры, дом и 14,6 млн грн: декларация министра культуры Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко задекларировал 14,6 млн грн дохода за 2020 год.

Из них заработная плата на посту министра составила 591 286 грн, банковские выплаты — 609 грн, а остальные 14 млн — доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Также в электронной декларации Ткаченко указал 6 526 990 грн и более $6 тыс. на банковских счетах.

Министр культуры владеет двумя квартирами в Киеве площадью 132,7 и 45,7 кв. м, а также земельным участком (1 459 кв. м) и домом (267,3 кв. м) в Киевской области.

Кроме недвижимости, Ткаченко имеет квадроцикл Outlander 2019, а также пользуется автомобилем Range Rover Sport, который принадлежит ООО Телерадиокомпания Студия 1 + 1.

В декларации отмечается, что министр владеет 99% акций Кинолав, 60% ООО Книголав, 95% ООО СТМ, а также 100% ООО А.Т.Трейдинг и другими долями в различных компаниях.

Декларация генпрокурора

Генпрокурор Ирина Венедиктова тоже составила электронную декларацию, в ней чиновник указала более 800 тыс. грн заработной платы на официальном месте работы за 2020 год.

Также Венедиктова имеет два земельных участка общей площадью 1,5 тыс. кв. м и два жилых дома.

Источник: Единый государственный реестр деклараций