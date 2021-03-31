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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Комитет Рады рекомендует отменить ГИА для выпускников

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал парламенту освободить выпускников от прохождения государственной итоговой аттестации в 2021 году из-за распространения коронавируса.

Комитет Рады рекомендует отменить ГИА для выпускников

Соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Документ предусматривает освобождение выпускников полного общего среднего образования (выпускников 11 класса, — Ред.) от прохождения ГИА в 2021 году.

В то же время школьники будут иметь право пройти ГИА в форме внешнего независимого оценивания по желанию.

Президент Владимир Зеленский определил этот законопроект как приоритетный. Поэтому он может быть рассмотрен парламентом на ближайшем внеочередном заседании.

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В то же время исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко надеется на поддержку инициативы по вакцинации преподавателей, которые будут задействованы в проведении ВНО.

—  Ми инициировали представление списков, пока количественного состава, тех педагогов, которых мы будем привлекать к проведению ВНО, о включении их в очередной этап вакцинации. А это более 90 тыс. педагогических работников, —  подчеркнул он.

Учеников 4-х и 9-х классов освободили от прохождения ГИА

Недавно учеников четвертых и девятых классов освободили от прохождения ГИА.

Такое решение было принято из-за многочисленных просьб родителей, школьников и педагогов и сложной ситуации с распространением коронавируса.

Фото: Pixabay

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