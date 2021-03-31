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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Мобильный Covid-госпиталь сворачивают на Прикарпатье. Он появится на Хмельнитчине

В Ивано-Франковской области из-за улучшения ситуации с коронавирусом сворачивают мобильный госпиталь для лечения больных, который раньше развернула ГСЧС на территории Богородчанской центральной районной больницы.

Мобільний госпіталь

По информации председателя Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука, эпидситуация в регионе значительно улучшилась.

— ГСЧС начала свертывание мобильного госпиталя, расположенного на территории Богородчанского центральной районной больницы. Госпиталь будут  использовать там, где есть наибольшая потребность в нем, — отметил Андрей Бойчук.

При этом стало известно, где появится мобильный госпиталь. Его планируют опять развернуть на территории Славутской городской больницы (Славута, Хмельницкая область).

— Госпиталь — автономный и имеет возможность разместить до 120 койко-мест и, согласно табелю, утвержденного приказом Министерства здравоохранения, укомплектован оборудованием для оказания медицинской помощи больным коронавирусом, — уточнили в пресс-службе Славутского горсовета.

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Коронавирус в Украине

На конец марта 2021 года эпидситуация в Украине не улучшается.

Согласно данным Минздрава, за последние сутки зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Андрей Бойчук, Славутский горсовет

Фото: Андрей Бойчук

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