С 1 апреля в Киеве не повысят разрешенную скорость движения до 80 км/ч на 17 улицах.

По словам директора КП Центр организации дорожного движения Виктора Черния, ни одна из них не соответствует необходимым критериям.

Скорость движения до 80 км/ч не повысили, потому что на указанных улицах:

высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП;

разрешенно велосипедное движение;

размещены заведения массового посещения граждан, остановки общественного транспорта (без заездных карманов) и прочее.

Виктор Черний подчеркивает: Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность только при превышении установленной скорости движения более чем на 20 км/ч.

– 2 км/ч является технической погрешностью и не учитывается при фиксации скорости соответствующим оборудованием. Итак, фактически речь идет о разрешении двигаться со скоростью до 102 км/ч в населенном пункте! – объясняет директор КП Центр организации дорожного движения.

По данным патрульной полиции, в ДТП за 3,5 года на этих улицах погибло 182 человека и еще 1 789 травмировались. Это треть всех смертельных случаев и пятая часть травм.

– Согласно Закону Украины О дорожном движении не допускается повышение интенсивности движения транспорта за счет снижения безопасности дорожного движения. А Стратегия развития г. Киева до 2025 года предусматривает снижение смертности на столичных дорогах на 50%, – напоминает Виктор Черний.

Директор КП Центр организации дорожного движения отмечает: за организацию дорожного движения и безопасности на столичных дорогах отвечает власть. Полиция же контролирует соблюдение правил.

– В европейских странах вообще есть тенденция к снижению разрешенной скорости движения на улицах городов до 30 км/ч. Город не может позволить себе рисковать жизнью киевлян и поднимать разрешенную скорость движения, когда условия для этого отсутствуют, – резюмировал Виктор Черний.

Согласно решению Киевсовета с 1 апреля до 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости движения транспорта до 80 км/ч. С 1 ноября по 1 апреля в Киеве скорость ограничивали до 50 км/ч.

Перечень улиц, где ранее решением Киевсовета позволяли повышение скорости движения до 80 км/ч:

просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская);

Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводных и от ул. Газопроводной к Минскому проспекту);

ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе);

Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);

Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте г. Киев);

просп. Бандеры (от просп. Оболонский к Северному мосту);

просп. Ватутина (от Северного моста до Керченской площади);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта Киев);

бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

просп. Соборности.

Скорость движения в Киеве

В прошлом году с 1 апреля на семи улицах Киева ввели максимально допустимую скорость движения для авто 80 км/ч.

Специальные правила скорости движения в Киеве действовали до 1 ноября.