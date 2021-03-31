С 1 апреля в Киеве не повысят разрешенную скорость движения до 80 км/ч на 17 улицах.
По словам директора КП Центр организации дорожного движения Виктора Черния, ни одна из них не соответствует необходимым критериям.
Скорость движения до 80 км/ч не повысили, потому что на указанных улицах:
- высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП;
- разрешенно велосипедное движение;
- размещены заведения массового посещения граждан, остановки общественного транспорта (без заездных карманов) и прочее.
Виктор Черний подчеркивает: Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность только при превышении установленной скорости движения более чем на 20 км/ч.
– 2 км/ч является технической погрешностью и не учитывается при фиксации скорости соответствующим оборудованием. Итак, фактически речь идет о разрешении двигаться со скоростью до 102 км/ч в населенном пункте! – объясняет директор КП Центр организации дорожного движения.
По данным патрульной полиции, в ДТП за 3,5 года на этих улицах погибло 182 человека и еще 1 789 травмировались. Это треть всех смертельных случаев и пятая часть травм.
– Согласно Закону Украины О дорожном движении не допускается повышение интенсивности движения транспорта за счет снижения безопасности дорожного движения. А Стратегия развития г. Киева до 2025 года предусматривает снижение смертности на столичных дорогах на 50%, – напоминает Виктор Черний.
Директор КП Центр организации дорожного движения отмечает: за организацию дорожного движения и безопасности на столичных дорогах отвечает власть. Полиция же контролирует соблюдение правил.
– В европейских странах вообще есть тенденция к снижению разрешенной скорости движения на улицах городов до 30 км/ч. Город не может позволить себе рисковать жизнью киевлян и поднимать разрешенную скорость движения, когда условия для этого отсутствуют, – резюмировал Виктор Черний.
Согласно решению Киевсовета с 1 апреля до 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости движения транспорта до 80 км/ч. С 1 ноября по 1 апреля в Киеве скорость ограничивали до 50 км/ч.
Перечень улиц, где ранее решением Киевсовета позволяли повышение скорости движения до 80 км/ч:
- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская);
- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводных и от ул. Газопроводной к Минскому проспекту);
- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе);
- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);
- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте г. Киев);
- просп. Бандеры (от просп. Оболонский к Северному мосту);
- просп. Ватутина (от Северного моста до Керченской площади);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
- просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта Киев);
- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);
- просп. Соборности.
Скорость движения в Киеве
В прошлом году с 1 апреля на семи улицах Киева ввели максимально допустимую скорость движения для авто 80 км/ч.
Специальные правила скорости движения в Киеве действовали до 1 ноября.