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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Нет сомнений — состоится: поверенная США о разговоре Байдена и Зеленского

Телефонный разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским обязательно состоится, уверена временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.

Джо Байден Володимир Зеленський

По ее словам, речь госсекретаря США Энтони Блинкена подтверждает, что Украина будет приоритетом для главы Белого дома, и “нет сомнений, что телефонный разговор между президентом Байденом и президентом Зеленским произойдет”.

При этом заместитель политического советника Линетт Бенке отметила, что в посольстве США в Украине очень надеются, что лидеры стран смогут поговорить напрямую, напомнив о недавних контактах на уровне МИД и Офиса президента.

– В ближайшее время состоятся контакты других чиновников. И каждый день наше посольство в Киеве работает с украинскими коллегами над нашими совместными приоритетами, – добавила она.

Бенке заверила, что помощь Украине в области безопасности и в дальнейшем не будет уменьшаться.

– Чтобы привести конкретный пример, мы объявили очередной транш в размере $125 млн на помощь в области безопасности 5 марта, – подытожила дипломат.

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В Госдепе США уже объяснили, почему до сих пор не состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского.

По словам заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента, звонок должен быть подкреплен действиями, намекая на проведение реформ в стране.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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