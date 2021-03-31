Нет сомнений — состоится: поверенная США о разговоре Байдена и Зеленского

Телефонный разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским обязательно состоится, уверена временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.
По ее словам, речь госсекретаря США Энтони Блинкена подтверждает, что Украина будет приоритетом для главы Белого дома, и “нет сомнений, что телефонный разговор между президентом Байденом и президентом Зеленским произойдет”.
При этом заместитель политического советника Линетт Бенке отметила, что в посольстве США в Украине очень надеются, что лидеры стран смогут поговорить напрямую, напомнив о недавних контактах на уровне МИД и Офиса президента.
– В ближайшее время состоятся контакты других чиновников. И каждый день наше посольство в Киеве работает с украинскими коллегами над нашими совместными приоритетами, – добавила она.
Бенке заверила, что помощь Украине в области безопасности и в дальнейшем не будет уменьшаться.
– Чтобы привести конкретный пример, мы объявили очередной транш в размере $125 млн на помощь в области безопасности 5 марта, – подытожила дипломат.
В Госдепе США уже объяснили, почему до сих пор не состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского.
По словам заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента, звонок должен быть подкреплен действиями, намекая на проведение реформ в стране.