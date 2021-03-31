Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий указал 1 043 021 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

Согласно декларации, его заработная плата составила 742 997 грн, процентный доход — 281,5 тыс. грн, доход по бонусному договору (ПриватБанк) — 12,7 тыс. грн, дополнительный доход — 5,8 тыс. грн.

Кроме того, он задекларировал $225 тыс., 180 тыс. грн и €3 тыс. наличными, а также у него есть 3 109 729 грн, $1 671 и €720 на банковских счетах.

Криклий владеет двумя квартирами в Киеве — 119,6 м² и 100,6 м², а также недостроенным паркоместом в Киеве.

Помимо этого, министр владеет автомобилем Smart Fortwo Coupe 2017 года выпуска, пользовался автомобилем Toyota Highlander 2017 года выпуска, принадлежащем иностранному гражданину.

Среди прочего он задекларировал часы Franck Muller Casablanca и Breitling.

Декларация Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська подал декларацию за 2020 год, в которой политик указал заработанные средства за год.

Согласно опубликованной декларации Малюськи, чиновник в 2020 году получил 638 719 грн дохода, которые политику выплатили за основным местом работы.