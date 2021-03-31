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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Принципиальна и важна: Хомчак рассказал, почему Украине необходима поддержка США

Для Украины важна поддержка США во время борьбы с агрессией РФ. Страна-агрессор знает о ней и по-другому оценивает способности Украины.

США Україна

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак.

— Противник знает об этой помощи, поэтому она тоже играет очень важную роль во время его оценки наших возможностей, понимая насколько нас сегодня поддерживают наши страны-партнеры. Для нас эта помощь очень принципиальна и важна, — уточнил Руслан Хомчак.

Сейчас между Украиной и США происходит общение, есть контакты на уровне соответствующих групп, добавил он.

Отношения между Украиной и США

США неоднократно заявляли о поддержке Украины и критиковали агрессию РФ по отношению к стране.

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Они призвали Кремль прекратить свои незаконные действия.

Подробнее об отношениях между Украиной и США читайте на Фактах ICTV.

Источник: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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