Для Украины важна поддержка США во время борьбы с агрессией РФ. Страна-агрессор знает о ней и по-другому оценивает способности Украины.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак.

— Противник знает об этой помощи, поэтому она тоже играет очень важную роль во время его оценки наших возможностей, понимая насколько нас сегодня поддерживают наши страны-партнеры. Для нас эта помощь очень принципиальна и важна, — уточнил Руслан Хомчак.

Сейчас между Украиной и США происходит общение, есть контакты на уровне соответствующих групп, добавил он.

Отношения между Украиной и США

США неоднократно заявляли о поддержке Украины и критиковали агрессию РФ по отношению к стране.

Они призвали Кремль прекратить свои незаконные действия.

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